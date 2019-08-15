Коллекторам запретили выкупать кредиты: подробности

Кредиты должников могут выкупить исключительно финансовые учреждения. Фото: tengrinews.kz

Кредиты должников могут перекупать исключительно финансовые учреждения, рассказал Gazeta.ua адвокат Ростислав Кравец.

"Покупка пакета кредитов - финансовая операция. Коллекторские компании обязаны документально подтверждать, что имеют лицензию на предоставление финуслуг. Иначе они действуют незаконно", - объясняет адвокат.

По его словам, компания всегда предоставлять документы, подтверждающие оплату суммы за выкуп кредита.

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"Были случаи, когда компания выиграла тендер, подписала некий акт, но ничего не оплатила. Тогда задолженность возвращается назад первоначальному кредитору. Для должника кредит как существовал, так и будет существовать. Люди не должны рисковать и платить дважды", - отмечает Кравец.

Если долг в валюте, то адвокат советует заемщикам требовать у кредитора лицензию на осуществление валютных операций. Иначе должник не сможет погасить кредит.

Компаниям, которые не являются финансовыми учреждениями, запретили выкупать кредиты должников. Решение принял Дарницкий районный суд Киева. Оно касается дела о смене кредитора по займу 918 тыс. грн в пользу ООО "Вердикт Капитал". Остальные заемщиков, чьи кредиты выкупила компания, могут обжаловать их передачу.