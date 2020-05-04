Количество вакансий начало расти

Количество новых Фопов постепенно растет. Неделю назад было зарегистрировано 1,5 тысяч pixabay.com

На протяжении последней недели количество активных вакансий на сайте поиска работы Work.ua выросло на 2 тыс., а количество новых ФОПов - на 2,123 тыс.

Об этом свидетельствуют данные платформы по работе с открытыми данными Опендатабот.

Как отмечается, сейчас на сайте поиска работы есть 25 тыс. активных вакансий, до карантина было 54 тыс.

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Количество новых ФОПов также постепенно растет. Неделю назад было зарегистрировано всего 1,5 тыс., тогда как на этой неделе - 2123 предпринимателя.

Также сообщается, что 3% ресторанов возобновили работу. Продажи заведений общественного питания постепенно начали расти. Как известно, за время карантина закрылись 62% заведений.

Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упали в цене. Сейчас она составляет 11 100 и 19 300 грн соответственно. Трехкомнатные квартиры сначала росли в цене, но на прошлой неделе их средняя стоимость снизилась на 300 грн и теперь составляет 34 900 грн.

Передвижение украинцев, пешеходов и водителей, выросли на 15% за последнюю неделю.

В апреле-июне развитие экономики сократится на 11%. Безработица вырастет до 12%. Зарплаты не будут повышать. Об этом в ежеквартальном инфляционном отчете сообщил Национальный банк. В то же время экономика начнет восстанавливаться во втором полугодии.