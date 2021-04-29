Кого ищут работодатели: пятерка самых востребованных специалистов

В среднем по Украине продавцам на рынках предлагают зарплату 4–13 тысяч гривен. Фото: Елена Луценко

В последние месяцы украинские работодатели наиболее активно ищут продавцов-консультантов в супермаркеты и на рынки.

Рост спроса на работников рынков весной наблюдается каждый год. Торговля овощами и фруктами набирает оборотов, бизнесам нужно больше рабочих рук, сообщает ресурс по трудоустройству Jooble.

В среднем по Украине продавцам на рынках предлагают зарплату 4–13 тыс. грн, продавцам-консультантам в магазинах – 8-22 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему украинцам трудно найти работу после 40 лет

Также сейчас востребованны грузчики на зарплату 6-15 тыс. грн. Менеджерам по продажам, в зависимости от сферы деятельности работодателя, платят 8-53 тыс. грн. Например, в ритейле или промышленности. Зарплаты от 12-100 тыс. грн. предлагают менеджерам по продаже недвижимости.

Востребованы охранники. Они зарабатывают от 8,5 до 20 тыс. грн, в зависимости от графика работы, города и масштаба предприятия.

Много вакансий для водителей такси. Им платят 10-35 тыс. грн. Зарплата зависит от графика работы, города.

В Украине зарегистрировали 680 тыс. безработных за первые три месяца 2021-го. Это на 34% больше, чем в прошлом году. В целом количество неработающих украинцев за год выросла на треть, сообщает Государственный центр занятости.