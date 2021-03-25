Когда за отсутствие счетчика начнут прекращать газоснабжения: назвали дату

Кабмин обязали разработать и утвердить порядок компенсации расходов потребителям, которые установили газовые счетчики за свой счет. Фото: unsplash

До 1 января 2023 года облгазы должны установить счетчики в домах потребителей, где газ используется только для приготовления пищи.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

К этому же времени газораспределительным компаниям запретили прекращать доставку газа, если потребитель откажется от установки счетчика.

Облгазы будут обязаны ежеквартально подавать отчет в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В документе речь пойдет об установке счетчиков газа или прекращении распределения газа потребителям, которые отказались от их установки.

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НКРЕКП должна будет ежеквартально обнародовать на веб-сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями указанных обязанностей.

Кабмин обязали разработать и утвердить порядок компенсации расходов потребителям, которые установили газовые счетчики за свой счет. Им планируют вернуть выплаты в размере средневзвешенной стоимости установки оборудования.

Украинцы жалуются на сбои в работе сайтов облгазов. Из-за этого пользователи не могут передать показатели газовых счетчиков в электронных кабинетах. Впрочем, существуют другие способы, чтобы это сделать.