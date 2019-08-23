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Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта

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Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
Чтобы люди не ехали работать за границу, надо стимулировать экономический рост в Украине, привлекать инвестиции и платить рыночные зарплаты. Фото: politeka.net

Люди - один из главных источников создания внутреннего валового продукта. Их выезд - это предвестник будущего экономического спада, рассказал Gazeta.ua Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего.

"Уже испытываем дефицит кадров. Несколько инвесторов, которые построили в Украине заводы, не смогли найти необходимое количество работников. В Мариуполе много вакантных мест на промышленных предприятиях", - объясняет Амелин.

Он добавляет, что дефицит кадров больше всего чувствуют промышленные и производственные предприятия.

"Если экономика будет расти медленно - 2-3% в год, то через 5 лет нас ждет глубокий экономический кризис. В стране практически не останется трудоспособного населения. В той же Польше зарплаты будут два-три раза выше. Люди еще активнее будут ехать работать за границу. Забирать с собой семьи. Тогда заробитчане больше не будут перечислять деньги домой ", - отмечает эксперт.

По его словам, надо стимулировать экономический рост, привлекать инвестиции и платить рыночные зарплаты.

"В течение следующих 3-5 лет Украина может увеличить среднюю зарплату в 2-3 раза. Надо платить работникам примерно столько же, как получают в Польше. Возможно на 20-25% меньше, с учетом расходов на питание и проживание в соседней стране. Сможем поднять зарплаты до польского уровня, когда будем обгонять темпы роста экономики Польши в 1,5-2 раза. Тогда многие трудовые мигранты вернутся работать домой", - говорит Анатолий Амелин.

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В прошлом году заробитчане в Украину перевели $12 млрд. В странах, где работают, создали валового продукта более чем на $35 млрд, свидетельствуют расчеты UIF.

"Если бы трудовые мигранты работали и получали высокие зарплаты дома, то Украина увеличила бы ВВП минимум на 20-30%. В то же время украинцев на работу активно приглашают Венгрия, Германия, Польша. Открывают программы по перемещению трудовых мигрантов. Потенциально выехать за границу может еще несколько миллионов граждан. Сейчас там находится от 3 до более 5 миллионов украинцев", - заключает эксперт.

За границу на работу не планируют возвращаться 20% украинцев, которые длительно работали там. В основном это касается наемных работников, которые работали в Польше, России и Германии и получали зарплату менее $1 тыс.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
25
августа

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