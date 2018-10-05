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пятница, 05 октября 2018 21:10

Когда украинцы смогут получить дешевые кредиты

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Когда украинцы смогут получить дешевые кредиты
Кредиты подешевеют тогда, когда стоимость денег объективно будет снижаться. Фото: ТСН

Объем проблемных кредитов банковской системы вырос на 24,682 млрд грн. На 1 сентября составил 655,913 млрд грн. Это рекордный показатель за 2018 год.

"Большая часть проблемных активов - это кредиты юридических лиц. Последние годы украинская экономика находилась в тяжелом состоянии. Поэтому кредитные возможности заемщиков ухудшились. Кредиты перешли в разряд проблемных", - рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

Проблемные кредиты - это те займы, по которым заемщик просрочил платеж более чем 90 дней. Для банков-банкротов - более 30 дней, объяснили в Нацбанке.

"В Соединенных Штатах и ​​Евросоюзе после кризиса 2008 года создали эффективные инструменты зачистки банковской системы от "токсичных" активов. В Украине очищали не от проблемных кредитов, а от банков. Несмотря на ликвидацию более 100 финучреждений, банковская система осталась засоренной проблемными кредитами. Без решения этого вопроса возобновить кредитование в Украине не удастся", - отмечает Алексей Кущ.

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Кредиты подешевеют тогда, когда стоимость денег объективно будет снижаться.

"Процентные ставки находятся на высоком уровне из-за девальвационных настроений и кредитных рисков. Население ожидает обесценивания национальной валюты, высокую инфляцию. Кроме того, имеем слабую защиту прав кредиторов и инвесторов, неэффективную судебную систему", - резюмировал эксперт.

В 2014-2017-х в результате банковского кризиса Украина потеряла 40% ВВП. Количество банков сократилось вдвое, говорится в исследовании USAID.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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05
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