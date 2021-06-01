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вторник, 01 июня 2021 17:23

Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина

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Автор: facebook.com/sapeginsv
  Белорусские нефтепродукты произведены преимущественно из российской нефти. Поэтому высокая зависимость от них является риском, говорит директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин
Белорусские нефтепродукты произведены преимущественно из российской нефти. Поэтому высокая зависимость от них является риском, говорит директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин

После принудительной посадки самолета и задержания в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича Украина 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью. И запретила импорт электроэнергии из этой страны и РФ. Беларусь, по информации СМИ, в июне планирует сократить поставки бензина А-95. Его в Украине ежемесячно завозят 55 тыс. тонн - это почти половина рынка этой марки.

Украина на 80% зависима от импорта дизельного топлива и сжиженного газа, на 50% - от импорта бензина. Что нужно сделать для уменьшения топливных рисков, в интервью Gazeta.ua рассказал Сергей Сапегин, 63 года, директор научно-технического центра "Психея".

Почему белорусского импорта нефтепродуктов на рынке Украины так много?

Их доля выросла естественно. При высоком качестве продуктов экономика производства и логистика снабжения позволяет белорусским производителям удерживать конкурентные цены.

Экономической проблемы здесь нет, но есть политическая. Она связана с военным конфликтом между Россией и Украиной. Беларусь находится в зоне влияния России. Использовать энергоносители как инструмент влияния на другие страны - это нормальная для Москвы практика. Причем белорусские нефтепродукты, поставляемые на наш рынок, произведены преимущественно из российской нефти. Поэтому высокая зависимость от них является риском. Прекращение поставок топлива повлияет на инфраструктуру и дестабилизирует экономику всей страны.

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Что делать?

В Энергетической стратегии до 2035 года предусмотрено ограничение поставок энергоносителей из одного источника до 30 процентов. Таким энергоносителем является российская нефть, а источником - РФ. С этой точки зрения решение об ограничении поставок белорусских и российских нефтепродуктов, доля которых достигает трех четвертей потребления в Украине, является понятным и предсказуемым. Но есть и другая сторона проблемы.

Какая?

Не могу уверенно сказать, что правительство сделало все, чтобы минимизировать топливные риски. До сих пор не принят Закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Хотя по условиям Соглашения об ассоциации с ЕС в соответствии с Директивой 2009/119 / ЕС, их Украина должна сформировать к концу 2022 года. Это требует времени и значительного финансового ресурса. Общий объем таких запасов для Украины должен составлять более 2 миллионов тонн эквивалента сырой нефти.

Кроме того, на государственном уровне даже не обсуждают создание стабилизационного запаса нефтепродуктов, который страна могла бы использовать при спекулятивных колебаниях цен при несбалансированности спроса и предложения.

Поэтому усилия надо сосредоточить на том, чтобы защитить украинского потребителя от колебаний цен, а экономику от возможного прекращением поставок нефтепродуктов.

Автор: pixabay.com
  По условиям Соглашения об ассоциации с ЕС Украина до конца 2022 года должна сформировать минимальные запасы нефти и нефтепродуктов
По условиям Соглашения об ассоциации с ЕС Украина до конца 2022 года должна сформировать минимальные запасы нефти и нефтепродуктов

Белорусские нефтепродукты сделаны преимущественно из российской нефти. Но и нефтепродукты "Орлен" из Польши или Литвы тоже изготовлены преимущественно из этого же сырья?

Мы об этом все время говорим, что альтернатива тяжелая. В РФ лучшая логистика. Если хотим быть энергонезависимыми, за это надо платить.

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Украинские нефтеперерабатывающие заводы способны нарастить переработки?

Наращивать может только Кременчугский НПЗ (этот, а также Шебелинский ГПЗ остаются действующими и производят топливо стандарта Евро-5. - Gazeta.ua). Но его возможности не заменят объемов РБ и РФ.

Беларусь, Литва, Польша не добывают своей нефти, но у них есть НПЗ под Евро 5. Почему украинские нефтеперерабатывающие заводы не смогли так же зайти в эту цепочку создания добавленной стоимости. Чтобы импортировать из России только нефть?

Украинские НПЗ приватизировали российские компании (в 1999-2000 годах были приватизированы Херсонский, Одесский, Лисичанский НПЗ. - gazeta.ua). Не модернизировали. Качество топлива низкое. Кто сейчас будет инвестировать в оборудование? Под какое сырье? Что будет с потреблением нефтепродуктов через 5 лет, а через 15? Поскольку ответов нет, то и инвесторов - тоже. Это не учитывая экономические, военные и политические риски.

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А что, на ваш взгляд, будет по потреблению через 5-15 лет?

2020 год - падение ВВП на 4 процента. В этом году НБУ ожидает падения 3,8 процента. От того, как долго оно продлится, зависит платежеспособный спрос. А что делать с политическими займами? Страна в состоянии войны. Чем глубже падаем в экономике, тем вероятнее расширения военной агрессии. Чем вероятнее агрессия, тем меньше заходит в экономику инвестиций - круг замкнулся.

В 2020 году доля белорусских нефтепродуктов на украинском рынке колебалась от 17% до 50%, по подсчетам Консалтинговой группы А-95.

Автор: Александр КУРИЛЕНКО
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