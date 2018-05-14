Когда рассмотрят вопрос вступления Украины в несколько европейских союзов

В рамках саммита решат, на каких условиях Украина сможет вступить в союзы. Фото: rbc.ua

В рамках саммита Украина-ЕС, 9 июля рассмотрят вопрос вступления Украины в Европейский энергетический союз, Таможенный союз ЕС и Единый цифровый рынок ЕС.

"В середине июля, скорее всего 9-го, на саммите, кроме процесса реформ, будут обсуждать другие вопросы. Речь идет о возможности вступления Украины в Европейский энергетический союз, Таможенный союз ЕС и в Единый цифровой рынок ЕС", - сообщил глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли, пишут УНН.

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По его словам, в рамках саммита будут решат, на каких условиях Украина сможет вступить в союзы.

"Еще одной темой для дискуссий будет выделение очередного транша макрофинансовой помощи Украине и связанные с этим вопросы. Также будет обсуждение так называемого Европейского плана инвестиций. Чтобы привлечь как можно больше иностранных инвестиций", - добавил посол.

ЕС рекомендует украинской власти приложить усилия в борьбе с коррупцией. Успех в этом поможет привлечь иностранных инвесторов, которые начнут верить, что в стране уважают верховенство права.