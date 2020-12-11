Когда предприниматели получат по 8 тыс. грн помощи

Деньги получат наемные работники и физлица-предприниматели. Фото: unsplash

Оформить заявку на единовременную финансовую помощь в размере 8 тыс. грн можно будет через приложение или сайт "Дія" с 14 декабря.

Деньги получат наемные работники и физлица-предприниматели, если их сфера деятельности подпадает под остановку работы через карантинные мероприятия, пишет finance.ua.

"Оформить помощь можно с 14 до 21 декабря 2020 года", - сказали в службе поддержки "Дія".

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Соответствующая услуга появится у всех пользователей сервиса в разделе "Услуги". В самом приложении будет инструкция для получения материальной помощи.

Как сообщалось ранее, помощь получат работники или ФЛП, если их работодатель имеет одну из 6 категорий КВЭД: розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, демонстрация кинофильмов, деятельность по обеспечению блюдами и напитками, временное размещения, деятельность в сфере творчества , искусства и развлечений, в сфере спорта, организования отдыха и развлечений.

Категория должна быть заявлена ​​первая в регистрационных сведениях на 31 октября 2020 года.

Финансовую помощь в размере 8 тыс. грн не получат предприниматели, работавшие менее 3 месяцев, которые изменили или прекратили деятельность.