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суббота, 14 сентября 2019 21:10

Когда подешевеет картофель

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Когда подешевеет картофель
Профессиональные домохозяйства только начали собирать поздние сорта картофеля. Фото: zabor.zp.ua

Картофель подорожал в конце прошлого сезона. Сейчас цены высокие из-за неурожая на ранние и средние сорта. Это связано с засухой, рассказал Gazeta.ua экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

По его словам, вскоре картофель начнет дешеветь. Цены будут падать до конца года.

"Частные хозяйства немного увеличили площади под картофель из-за высоких цен в прошлом году. Кроме того, профессиональные хозяйства еще только начали собирать поздние сорта картофеля. Прогнозируют хороший урожай. Это будет стимулировать цены снижаться", - говорит Ярмак.

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Высокая цена сегодня стимулирует импорт картофеля, добавляет он.

"Пока из-за границы завозим менее 0,5% объема потребления. Преимущественно везем из Беларуси. Частично под видом белорусской к нам завозят российскую картошку. Вне сезона ввозим продукцию из Египта. Ее собирают там в январе-феврале. Бывает, что импортируем картофель из Азербайджана", - говорит Ярмак.

По его словам, Украина не может продавать картофель за границу из-за высокой цены и единых карантинных правил от ЕС.

С 1 сентября ЕС усилил меры защиты от вредных карантинных организмов. Импортеры отказываются от закупок овощей и фруктов в странах, не входящих в состав ЕС. В то же время Украину внесли в список стран, которые соответствуют новым требованиям безопасности продукции. Чтобы экспортировать, производитель от Госинспекции по вопросам защиты прав потребителей должен получить подтверждение, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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