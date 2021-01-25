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понедельник, 25 января 2021 10:46

Когда из зарплат украинцев начнут отчислять деньги на вторую пенсию

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Когда из зарплат украинцев начнут отчислять деньги на вторую пенсию
Для полноценного запуска пенсионной системы второго уровня, которая предусматривает накопление второй пенсии, необходим подготовительный период. Фото: pixabay

В накопительный фонд средства с зарплат украинцев начнут отсчитывать 2023 года.

Пенсионную реформу 2-го уровня начнут 2021-го, рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова для UBR.ua.

По ее словам, в накопительные фонды средства будут перечислять с выплат, которые поступают от наемных работников в госбюджет и Пенсионный фонд. Галина Третьякова объясняет, что таким образом создание этих фондов не затронет карманы украинцев.

"По предложению премьер-министра, найдены компенсаторы для накоплений. Это - 2 процента от НДФЛ и 2 процента - от ЕСВ. Для того, чтобы уменьшить эти расходы, нужен бюджет 2023 года. Он будет немного "перемонтирован" на эти проценты, что пойдут в собственность людям, для которых будут созданы накопления", - говорит Третьякова.

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Председатель комитета отмечает, что для полноценного запуска пенсионной системы 2-го уровня, которая предусматривает накопление 2-й пенсии, необходим подготовительный период. Он требует создания необходимой законодательной базы под реформу и инфраструктуру.

В этом году в Украине состоится индексация пенсий. Также предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 лет.

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Дата
25
января

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