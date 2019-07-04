Когда исчезнут бумажные 1 и 2 грн

Банкноты номиналом 1 и 2 грн перестали печатать в 2018-м. Фото: Na chasi

В Украине в течение следующих 2-3 лет из обращения исчезнут бумажные банкноты номиналом 1 и 2 грн.

По словам директора Департамента денежного обращения НБУ Виктора Зайвенко, их прекратили печатать в прошлом году. Изношенные купюры постепенно изымаются из обращения, передает Уніан.

"Мы фактически проводим мягкую денежную реформу. Эти банкноты продолжают находиться в обращении, но придет время, когда они исчезнут естественным путем", - подчеркнул он.

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В прошлом году 27 апреля в обращении появились металлические гривны номиналом 1 и 2 грн.

"Не только в Украине, но и в мире население не любит рассчитываться монетами. Но постепенно люди привыкают", - пояснил Зайвенко.

В Украине в этом году появится банкнота номиналом 1000 грн. В обращение ее введут с 25 октября. Кроме того, с 1 октября 2019-го монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством и их полностью выведут из обращения. В то же время обменять мелкие монеты украинцы смогут в течение следующих 3-х лет.