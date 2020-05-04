Когда экономика начнет расти - Нацбанк

Зарплаты начнут расти 2021-го. Тогда же уровень безработицы вернется к докризисным 8-9%. Фото: pixabay.com

В апреле-июне развитие экономики сократится на 11%. Безработица вырастет до 12%. Зарплаты подниматься не будут.

Об этом в ежеквартальном инфляционному отчете сообщил Национальный банк.

В то же время экономика начнет восстанавливаться во втором полугодии. Этому будет способствовать положительное влияние снятия карантина. Также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке банковской системы.

От введения карантина больше всего пострадали сектора услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина они частично восстановятся. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно вернут утраченное только в следующем году. Металлургия несет убытки из-за сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса.

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Прогнозируют сохранение спроса на сельскохозяйственную продукцию. При этом возможно уменьшение объемов урожая зерновых из-за ухудшения погодных условий.

Зарплаты начнут расти 2021-го. Уровень безработицы вернется к докризисным 8-9%.

В марте средняя зарплата украинцев выросла на 599 грн по сравнению с февралем, передает Госстат. На 1 апреля составила 11 446 грн. В Киеве достигла 17 990 грн.