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Коболев рассказал детали переговоров о транзите российского газа

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Коболев рассказал детали переговоров о транзите российского газа
Между Нафтогазом и Газпромом продолжаются переговоры по газовым соглашениям. Фото: Прямий

Украинская и российская стороны состоянию на вечер 28 декабря не смогли согласовать окончательных текстов соглашений, необходимых для транзита российского газа через Украину и отказа "Нафтогаза" от судебных требований.

"Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений состоянию на сейчас нет", — сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Он отметил, что сейчас "Нафтогаз" и Газпром обсуждают 3 сделки: межоператорское соглашение, которое определяет технические вопросы взаимодействия операторов газотранспортных систем Украины и России, договор об организации транзита, который Газпром стремится заключить с "Нафтогазом" (хотя должен был заключить с оператором ГТС Украины) — соглашение, в котором собственно и говорится об условиях транзита российского газа через Украину, сроки, объемы и тому подобное.
Третий документ, над которым работают "Нафтогаз" и Газпром — соглашение об отзыве исковых требований на 12,2 миллиарда долларов.

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"Мировое соглашение, которым "Нафтогаз" и Газпром признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года. Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", — сообщил Коболев.

Он отметил, что на переговорах, которые сейчас идут в Вене, не обсуждают судебные процессы по конфискованным в результате аннексии Крыма активам "Нафтогаза", прямые закупки газа у Газпрома и штраф Антимонопольного комитета (последний правительство уже поручило простить Газпрому). В свою очередь Газпром согласился оплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

20 декабря в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии договорились о транзите российского газа в Европу. Переговоры продолжались 6 часов.

Речь идет о соглашении на пять лет с возможностью продления до 10. Документ предусматривает минимальный объем транзита 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие четыре года.

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