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воскресенье, 27 февраля 2022 00:51

Клиенты Приватбанка за двое суток перечислили Вооруженным силам более миллиарда

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Клиенты Приватбанка за двое суток перечислили Вооруженным силам более миллиарда
Украинцы поддержывают ВСУ. Фото: Офис президента

25-26 февраля клиенты Приватбанка перечислили через Приват24 на спецсчета Нацбанка в помощь Вооруженным силам 1,1 млрд грн.

"С карточек еПоддержка 560 тыс платежей на 375 млн грн. С личных карт - 900 тыс транзакций на 785 млн грн", - сообщает прессслужба банка.

"Теперь эти гривны - это еще одна возможность финансово поддержать наши Вооруженные силы Украины. Средства, находящиеся на виртуальном счете, Бонус+ в поддержку ВСУ перечисляет так:
Приват24 - Сервис - Добро - Поддержка, только в перечне карт, выбираете необходимый виртуальный счет".

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С субботы, 26 февраля, программа еПоддержки временно не будет принимать новые заявки на кавидную тысячу из-за отсутствия связи с реестрами. Деньги, которые должны были получить украинцы за вакцинацию, но не подали еще заявки, перечислят на нужды армии, сообщил в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.

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