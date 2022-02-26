Клиенты Приватбанка за двое суток перечислили Вооруженным силам более миллиарда

Украинцы поддержывают ВСУ. Фото: Офис президента

25-26 февраля клиенты Приватбанка перечислили через Приват24 на спецсчета Нацбанка в помощь Вооруженным силам 1,1 млрд грн.

"С карточек еПоддержка 560 тыс платежей на 375 млн грн. С личных карт - 900 тыс транзакций на 785 млн грн", - сообщает прессслужба банка.

"Теперь эти гривны - это еще одна возможность финансово поддержать наши Вооруженные силы Украины. Средства, находящиеся на виртуальном счете, Бонус+ в поддержку ВСУ перечисляет так:

Приват24 - Сервис - Добро - Поддержка, только в перечне карт, выбираете необходимый виртуальный счет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России некого выводить в бой – Жданов

С субботы, 26 февраля, программа еПоддержки временно не будет принимать новые заявки на кавидную тысячу из-за отсутствия связи с реестрами. Деньги, которые должны были получить украинцы за вакцинацию, но не подали еще заявки, перечислят на нужды армии, сообщил в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.