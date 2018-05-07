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понедельник, 07 мая 2018 14:45

Клиенты одного из крупнейших банков-банкротов получат деньги

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Клиенты одного из крупнейших банков-банкротов получат деньги
Вкладчики, которые еще не получили возмещения, смогут самостоятельно выбрать один из 13 банков-агентов и получить свои средства. Фото: myfin.by

В Украине с 7 мая вкладчики Дельта Банка смогут получить свои средства через отделения 13 банков-агентов Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Более чем 311 тыс. вкладчиков неплатежеспособного банка получат гарантированную сумму возмещения через Автоматизированную систему выплат Фонда гарантирования вкладов, сообщили в ФГВФЛ.

Таким образом, вкладчики, которые еще не получили возмещения, смогут самостоятельно выбрать один из 13 банков-агентов и получить свои средства.

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Выплате в пределах 200 тыс. грн подлежит общая сумма 524 млн грн.

Сегодня с 16,18 млрд грн - общей гарантированной суммы возмещения вкладчикам АО "Дельта Банк" Фонд выплатил 15,66 млрд грн. Это 96,8%. За возмещениями обратилось почти 254 тыс. вкладчиков банка.

2 марта 2015 года Дельта Банк был признан неплатежеспособным. Тогда же ввели временную администрацию. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка НБУ принял 2 октября 2015-го. На время введении временной администрация, объем вкладов физлиц в Дельта Банке составлял 31,4 млрд грн, юрлиц - 12,4 млрд грн.

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мая

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