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четверг, 19 декабря 2019 12:13

Китайский покупатель "Мотор Сич" - банкрот

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Китайская Beijing Xinwei Technology - потенциальный покупатель одного из главных авиационных предприятий постсоветского пространства "Мотор Сич", которое производит авиадвигатели и газотурбинные установки, поставляя свою продукцию в более чем 100 стран, объявила дефолт.

Автор: Униан
  Что может произойти с украинской авиастроительной компанией "Мотор Сич"?
Что может произойти с украинской авиастроительной компанией "Мотор Сич"?

Еще в начале 2019 года долги составили $300 млн. По итогам Q1-Q3 2019, чистый убыток составил $2.3 млрд, говорится в статье 24 канала. Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

В открытых источниках о Beijing Xinwei Technology и ее председателе Ван Цзине (Wang Jing) есть много неоднозначной и настораживающей информации.

С 2012 года BXT накручивало оборот компании за счет кредитов с партнерами, которые по факту были их подразделениями. Так компания вышла на IPO. После того как эту схему обнародовало СМИ, с декабря 2016 по июль 2019 торговля акциями была остановлена. В июле-2019 BXT объявили о завершении реструктуризации и возобновили торги, на июль стоимость акции — $2.02, в декабре — $0.22.

А в сентябре 2019 на активы акционера (31%) и председателя компании Ван Цзиня частично наложен арест на 3 года из-за просрочек по выплатам за кредиты BXT. Ещё в 2013 году Цзин получил от правительства Никарагуа право на строительство канала для соединения Карибского моря и Тихого океана за $50 млрд. Он планировал вложить $300 млн собственных средств, но в 2018 году проект свернули и были построены только подъездные пути, говорится в статье 24 канала.

Что же может произойти с украинской авиастроительной компанией?

"Как сообщают СМИ, Ван Цзин приобрел акции Мотор Сичи из кредитных средств, взятых в China Development Bank. И если у Цзина не будет денег, чтобы отдать долг, акции перейдут в собственность банка, который сможет распродать их по частям кому угодно, например россиянам или продать назад государству Украина", - говорится в статье.

Униан
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Дата
19
декабря

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