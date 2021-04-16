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пятница, 16 апреля 2021 11:03

Киевляне задолжали рекордную сумму за тепло

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Киевляне задолжали рекордную сумму за тепло
Самую высокую среднюю цену за отопление киевляне платили в феврале. Фото: Елена Луценко

Долги киевлян за отопление в этом году выросли на 17% по сравнению с прошлогодним отопительным сезоном.

"Это была самая холодная зима за последние три года. Рост задолженности на 17% — это огромный прирост. По состоянию на 1 апреля 2021 общая задолженность жителей за тепло и горячую воду составляет 4,6 млрд грн. Предприятие проводит мероприятия по взысканию задолженности. Будут судебные иски. Сам факт наличия задолженности не всегда связан с финансовыми трудностями. Если провести анализ и посмотреть топ 10 крупнейших должников, в этом перечне нет ни одной квартиры, площадь которой была бы меньше 200 квадратных метров, - сообщил Константин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго".

Киевтеплоэнерго готово заключить с потребителями договоры по реструктуризации долгов. Общая сумма при этом не изменится.

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363,4 тыс. грн — это самый большой долг по квартире на ул. Ивана Франко. Общая задолженность потребителей с большими квартирами достигла 2,2 млн грн.

Самую высокую среднюю цену за отопление киевляне платили в феврале - 34,79 грн за кв. м, когда среднемесячная температура воздуха составила — 4,7°C. А самую низкую в ноябре — 25,69 грн за кв. м. при среднемесячной температуре +3,8.°C

Отопительный сезон в Киеве длился 179 дней. Предприятие обслуживает около 10 тыс. жилых домов.

В течении отопительного сезона бригады Киевтеплоэнерго устраняли в среднем 30 повреждений теплотрассы в сутки.

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