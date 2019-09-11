Киевляне могут остаться без тепла

В некоторых микрорайонах столице возможны перебои с отоплением из-за долгов. Фото: pravda.if.ua

В некоторых микрорайонах Киева может сорваться отопительный сезон. Это связано с долгами 14 столичных поставщиков тепла за газ перед Нафтогазом.

Речь идет о компании "Акважитлосервіс", "Сучасні муніципальні технології", "Вертон Технолоджі", "Елізіум ЖЕО", "Енерго Сервіс Груп", "Еско-Експерт", "Ефективні енергетичні системи", "Житлокомфорт", "Житло-Сервіс", "Сент Софія Проперті Менеджмент", "Щорса, 32 ЖЕП", предприятии "Групова котельня МВС України", ОСББ "Перемога 131-А" та "Юрківська 28", сообщили в Нафтогазе.

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Нафтогаз обратился к столичной городской власти, чтобы она урегулировала вопрос с расчетами предприятий ТКЭ за газ.

В то же время большинство предприятий ТКЭ рассчитались за газ. Поэтому их потребителям ничего не угрожает.

В начале прошлого отопительного сезона в некоторых городах Украины были проблемы с поставками газа от Нафтогаза. Компания отказывалась предоставлять ресурс из-за долгов коммунальных предприятий за газ.