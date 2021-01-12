Киевлянам подняли тарифы на отопление и горячую воду

Отопление подорожало на 19%, горячая вода - на 16%. Фото: pixabay.com

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с 1 января 2021 года. Отопление подорожало на 19%, горячая вода - на 16%.

Согласно решению Киевской городской государственной администрации, тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал, что на 19,2% больше предыдущего тарифа, передает РБК-Украина.

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Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр. Повышение составило 16,1%.

В феврале украинцы заплатят за электроэнергию по новым тарифам. В среднем суммы увеличатся на 78 грн.