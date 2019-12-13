"Киевгорстрой" достроит незавершенную недвижимость "Укрбуда" - Зеленский

"Киевгорстрой" достроит за "Укрбудом". Фото: РБК

Холдинговая компания "Киевгорстрой" взяла на себя обязательства достройки недостроенных объектов государственной корпорации "Укрбуд".

"Вся команда работала вместе, чтобы решить этот вопрос, на сегодня, на вечер, этот вопрос решен и вся эта недвижимость будет достроена и на себя обязательства взял "Киевгорстрой", - в эфире ток-шоу "Право на владу" сообщил Владимир Зеленский.

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Ранее бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва Максим Микитась вышел из строительного бизнеса, продав свою долю в компании. В ХК "Киевгорстрой" входит 97 компаний, работающих на строительном рынке и рынке строительных материалов, в числе которых 6 дочерних предприятий, 40 открытых акционерных обществ и 51 ассоциированная компания.