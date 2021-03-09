Казначейство выпустило банкноты для финансирования войны

Прототипы банкнот в США начали выпускать еще в начале XIX века.

Казначейство печатало так называемые "Казначейские банкноты", долговые ценные бумаги, которыми правительство привлекало финансирование англо-американской войны, позже - во время финансовых кризисов 1837-го и 1857 года, для финансирования американо-мексиканской и гражданской войн.

С августа 1861-го по апрель 1862 года, во время гражданской войны, выпускали "Банкноты по требованию" номиналами $5, $10 и $20. Ими оплачивали военные расходы, включая зарплату работникам и военным.

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Именно эти купюры стали первыми полноценными государственными банкнотами США.

С 10 марта 1862 года выпускать единую банкноту начала система национальных банков, основанная актами о Национальном банке.

Автор: Общественное достояние Банкнота Соединенных Штатов номиналом и 1880 года печати.

В оборот вошли "Банкноты Соединенных Штатов" - с 1862-го по 1971 год, "Банкноты Национального банка" - с 1875-го по 1935 год, "Банкноты Федерального резервного банка" - с 1915-го по 1934 год, а также серебряные и золотые сертификаты.

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