Казначейство: план сбора налогов невыполнен

 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 1980
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 9387
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 12915
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2664
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3024
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2862
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1089
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7101
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 1899
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7101
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2799
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 1269
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
воскресенье, 04 августа 2019 23:12

Казначейство: план сбора налогов невыполнен

  Комментировать
Казначейство: план сбора налогов невыполнен
План сбора налогов недовыполнен. Фото: РБК

По состоянию на начала августа не удалось собрать 16,6% запланированных налогов и ЕСВ.

Доходная часть бюджета выполнена на 83,4%, свидетельствуют данные, опубликованные Государственным казначейством 4 августа.

Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 585,8 млрд. грн., что на 16,6% меньше ожидаемого уровня и на 13,7% больше прошлогоднего показателя за этот период.

По общему фонду за семь месяцев недовыполнение госбюджета составило 17,1% при поступлениях в 517,8 млрд грн.

Налоговые поступления в январе - на начало августа обеспечили доходы в госбюджет на 253,89 млрд грн, что на 15,5% ниже плана, тогда как таможня принесла 181, млрд грн (на 21,6% меньше плана). В целом план по ГФС недовыполнен на 18,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша отменила налоги для борьбы с миграцией

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда - 928,51 млрд грн, расходы - 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Казначейство: план сбора налогов невыполнен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 33831
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды 2 Просмотров: 20142
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 13608
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 8388
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 7056
Экономика
Дорогая молочка: как выросли цены на популярные продукты
Дорогая молочка: как выросли цены на популярные продукты Просмотров: 216
Назвали самые популярные квартиры для аренды
Назвали самые популярные квартиры для аренды Просмотров: 873
Гривна рекордно укрепилась к доллару
Гривна рекордно укрепилась к доллару Просмотров: 1368
Сколько денег тратят украинцы на покупки в Интернете
Сколько денег тратят украинцы на покупки в Интернете Просмотров: 252
В "Слуге народа" назвали сроки принятия бюджета
В "Слуге народа" назвали сроки принятия бюджета Просмотров: 4671
Больше всего комментируют
19
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
10
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
4
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
3
Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.
Голосов: 21182
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua