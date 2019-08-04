Казначейство: план сбора налогов невыполнен

План сбора налогов недовыполнен. Фото: РБК

По состоянию на начала августа не удалось собрать 16,6% запланированных налогов и ЕСВ.

Доходная часть бюджета выполнена на 83,4%, свидетельствуют данные, опубликованные Государственным казначейством 4 августа.

Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 585,8 млрд. грн., что на 16,6% меньше ожидаемого уровня и на 13,7% больше прошлогоднего показателя за этот период.

По общему фонду за семь месяцев недовыполнение госбюджета составило 17,1% при поступлениях в 517,8 млрд грн.

Налоговые поступления в январе - на начало августа обеспечили доходы в госбюджет на 253,89 млрд грн, что на 15,5% ниже плана, тогда как таможня принесла 181, млрд грн (на 21,6% меньше плана). В целом план по ГФС недовыполнен на 18,2%.

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Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда - 928,51 млрд грн, расходы - 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.