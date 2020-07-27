Каждый украинец обеднел на 500 грн: эксперты объяснили, почему

Экономисты отмечают, что еще три года назад накопления населения росли, а не уменьшались, а теперь идет обратный процесс pixabay.com

Коронавирус и карантин заставляют украинцев все глубже залезать в заначки, ведь рост доходов остановился в апреле. Экономисты отмечают, что еще 3 года назад накопления населения росли, а не уменьшались, а теперь идет обратный процесс. И прогнозы экспертов пессимистичны.

При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин связывает уменьшение сбережений с длительным – более года – снижением промпроизводства и падением реального ВВП в целом, а не только с коронакризисом.

"В том, что люди не накапливают, а тратят накопленное, виновато затянувшееся падение украинской экономики, – анализирует для издания "Сегодня" Пендзин. – Когда падает ВВП – это означает физическое уменьшение денег в кошельке у населения. Если за первое полугодие этого года на 5,2% упал ВВП – это 20 млрд грн. Если разделить на 40 млн населения, получится, что каждый фактически стал беднее на 500 грн. А уровень потребления не изменился. Поэтому люди начинают тратить сбережения, у кого они есть, естественно. Но у многих нет сбережений, и получается как в пословице: пока толстый похудеет, худой умрет. Коронавирус и карантин ускорили обнищание населения, стали катализатором этого фактора. Кабмин обещает, что во втором полугодии будет рост, но пока непонятно, за счет чего".

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С Пендзиным согласен и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Трудности нынешнего года не закончились, их еще надо пережить, – считает Охрименко. – То, что сбережения за квартал уменьшились на 7%, это еще полбеды. Люди, чтобы выжить, начинают брать потребительские кредиты под кабальные проценты – 36% годовых. Только в июне их было взято на 1,5 млрд грн. Многие не задумываются, за счет чего их будут отдавать завтра, для них главное – не умереть с голоду сегодня".

Также Охрименко говорит, что коронавирус и карантин нанесли не меньший удар по благосостоянию украинцев, чем продолжающееся падение экономики. Остановились и с трудом восстанавливаются торговля и сфера услуг, где занято около 20% трудоспособного населения. Поэтому уровень жизни украинцев в этом году вряд ли улучшится.

Украинцы в течение последних 3 лет начали брать больше кредитов. За последние 3 года уровень закредитованности населения вырос с 1,5-1,7% до 5,2%.