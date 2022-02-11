Каждый год из-за конфликта с Россией мы теряем пятую часть ВВП

Украина должна была бы до $63,3 млрд больше для осуществления расходов на невоенную деятельность, если бы не агрессия РФ. Фото: glavcom.ua

Начиная с 2014 года, конфликт с РФ ежегодно стоил Украине 19,9% ее ВВП доконфликтного уровня. А общий ущерб составляет $280 млрд невыработанного ВВП в 2014-2020 годах.

Такие данные приведены в отчете Центра экономических и бизнес-исследований, подготовленном по заказу правительства Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Потери на Донбассе, где идет конфликт, в целом составляют до $102 млрд, или до $14,6 млрд ежегодно. Уточняется, что аннексия Крыма в 2014 году привела к потере Украины до $8,3 млрд ежегодно.

Кроме этого, конфликт привел к снижению доверия инвесторов к экономике Украины, что, в свою очередь, привело к потере $72 млрд. инвестиций или к $10,3 млрд. ежегодно.

"Постоянное снижение экспорта привело к общим потерям страны в размере до $162 млрд за период с 2014-го по 2020 год", - уточняется в документе.

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Потери основных фондов для Украины в Крыму и на Донбассе от уничтожения или повреждения активов составляют $117 млрд.

А общий объем недополученных налоговых поступлений за период с 2014-го по 2020 год равен $48,5 млрд.

Плюс дополнительные военные расходы в размере до $14,9 млрд за период с 2014-го до 2020 года, которые бы при других обстоятельствах не требовались,

Украина должна была бы до $63,3 млрд больше для осуществления расходов на невоенную деятельность в течение указанного периода, если бы конфликт не возник.

Страна-агрессор привлекла уже почти 100 из 168 батальонно-тактических групп своих вооруженных сил. В каждой – 800-900 военнослужащих, но их количество растет ежедневно. По информации разведки США, Россия может захватить большую часть украинской территории к востоку от реки Днепр, содержащей около половины украинских вооруженных сил, среди которых и боеспособные подразделения. Российские танки и механизированные подразделения могут пересечь границу с Россией и двинуться в сторону Полтавы и Харькова. В таком случае военные РФ могут добраться до Киева в течение 48 часов.