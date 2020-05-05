Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5

В Украине оригинальный флакон духов Chanel №5 объемом 15 мл стоит 6900 грн. Фото: chanel.com/ru

99 лет назад появились легендарные духи Chanel №5. Их представили 5 мая 1921 года в Париже.

Создала аромат французский кутюрье Габриель Коко Шанель. Она предпочитала сдержанность, минимализм и гигиену. Была против неустойчивых духов, которыми буквально обливались, чтобы замаскировать запах немытого тела.

По легенде, Коко Шанель попросила парфюмера Эрнста Бо создать искусственный аромат, который пахнет женщиной. Тот предложил 10 вариантов. Шанель выбрала пробирку под цифрой 5 и добавила к ней немного ландыша. Аромату присвоила имя с порядковым номером пробного флакона.

В то время революционным стал не только аромат, но и его презентация. Коко отказалась от тары странной формы. Отдала предпочтение простому флакону в форме параллелепипеда с белой этикеткой.

Chanel №5 в продаже появились не сразу. Сначала Коко подарила по флакону подругам. Впоследствии новости об аромате разлетелись по всему Парижу. Рекламировать духи не пришлось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Kenzo представил новую версию легендарного аромата

Каждые 30 секунд в мире покупают флакон Chanel №5. Годовой объем продаж в среднем составляет $100 млн. За все время существования аромата - более $0,5 млрд. Коко Шанель заработала на духах более $15 млн.

В Украине оригинальный флакон духов Chanel №5 объемом 15 мл стоит 6900 грн.

Лицом Chanel №5 успели побывать самые красивые женщины мира. Это и сама Коко, Катрин Денев, Кароль Буке, Николь Кидман, Одти Тоту. До сих пор вспоминают рекламную кампанию с Мэрилин Монро.