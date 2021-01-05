Катастрофической ситуации на рынке труда нет: легко ли найти работу в Украине

Удаленная работа провоцирует проблемы со здоровьем. Фото: pexels.com

Наибольшее количество безработных в Украине было зафиксировано в апреле 2020 года. Но глобально рынок труда в течение прошлого года не изменился, рассказала Gazeta.ua карьерная консультантка и эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

"Ежегодно в первом и четвертом квартале, количество безработных больше, чем во втором и третьем. Есть большое количество "сезонных" работ и соответственно людей, которые летом или весной идут работать. А осенью, когда все заканчивается, становятся на учет центра занятости", - объясняет эксперт.

По данным Государственного центра занятости, в декабре прошлого года насчитывали 408 тыс безработных. В ноябре было 399 тыс.

"В феврале, до начала карантина, этот показатель был на уровне 373 тыс. Это означает, что масштабы кризиса преувеличены. Если мы говорим о проценте безработицы, то у нас было и 9,6%, и 10%. Количество вакансий действительно уменьшилась. Потому что не работают нормально сфера туризма, торговли, гостиничного хозяйства и т.д.", - рассказывает Татьяна Пашкина.

Глобально рынок труда в Украине в течение прошлого года не изменился.

"Если говорить о 10 профессиональных сферах, которые были лидерами по количеству вакансий, то первая пятерка не изменилась вообще. Это продажи, торговля, промышленное производство, административный персонал, курьеры, водители, офисный персонал. IT-сфера сильно возросла. В ноябре 2020-го там количество вакансий превышало лучшие месяцы 2018 и 2019 годов", - говорит Татьяна Пашкина.

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Труднее стало найти работу студентам.

"Потому что количество вакансий бариста, барменов, официантов, мерчендайзеров и другого персонала, существенно уменьшилось. В целом сейчас на подъеме логистика, бухгалтерская сфера. Пострадала сфера гостеприимства. Но в тех условиях, в которых они сейчас работают, очень хорошо, что вообще есть вакансии", - подчеркнула эксперт рынка труда.

Катастрофической ситуации на рынке труда нет, по словам Татьяны Пашкиной.

"Была автоматическая реакция экономики на коронакризис. Мы не выровняемся к докризисным показателям, так как имеем сферы, в которых еще действуют ограничения. И пока вирус не отступит окончательно, такие отрасли как туризм, отельно-ресторанное дело, торговля, у нас не возобновятся в тех масштабах, которые были. Если будет какой-то рост, то только в тех сферах, которые кризиса не заметили. Многие работодатели сохранили "докризисную" зарплату для работников. Те, кто уменьшили выплаты, преимущественно сделали это достаточно обоснованно: если уменьшилась нагрузка, объем работы", - заключает она.

Согласно с прогнозом Татьяны Пашкиной, 2021 год станет годом восстановления равновесия на рынке труда.

"Надеюсь, что и впредь будут востребованы специалисты по продажам, продавцы-консультанты, врачи, фармацевты, инженеры, строители", - добавила експертка.

Главным изменением 2020-го был переход многих профессий в онлайн. Но эти изменения провоцируют серьезные проблемы.

"Не все компании были готовы к этому. Для работодателей вызовом было переформатировать корпоративную культуру так, чтобы люди чувствовали себя частью команды в онлайне. Во-вторых, переосмыслить отношения между руководством и работником. Многие руководители признаются, что их управленческие качества упали. Когда люди работают из дома, то постоянно отвлекаются, беспокоятся за какие-то глупости. У некоторых начинается профессиональное выгорание. Особенно остро эту проблему испытывают женщины, которые вынуждены выполнять две-три роли одновременно. Страдают от перегрузки. Так исторически случилось, что детьми дома занимается мама, а не папа. О больных членов семьи тоже заботятся преимущественно женщины. Поэтому вызовом 2021 года может стать именно повышение эффективности сотрудников, работающих из дома", - отмечает Татьяна Пашкина.

Удаленная работа провоцирует проблемы со здоровьем.

"Гипертония, гастрит, язва, астма, куча проблем с нервной системой. Человек даже не понимает, что с ним происходит. Из-за отсутствия живого общения на работе, люди не получают достаточной поддержки. Профессионально выгорают быстрее", - подчеркивает она.

После новогодних праздников стоит положительно настраивать себя на рабочие будни.