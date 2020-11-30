Кассовые аппараты для ФЛП: кому хотят отменить РРО

В документе говорится и об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов. Фото: unsplash

Для тех, кто работает с помощью перевода средств через банковские и электронные системы, могут отменить обязательные кассовые аппараты.

Об этом говорится в новом законопроекте, который зарегистрировал президент Владимир Зеленский, пишет "Сегодня".

В документе говорится и об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для ФЛП 2-4 групп.

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Кроме кассовых аппаратов, в документе говорится о введении дистанционных услуг для предпринимателей.Некоторые бизнесмены вовсе не будут обязаны использовать РРО. В эту категорию попадут те, кто работает исключительно с помощью перевода средств через банковские и электронные системы.

3 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного кассового аппарата для ФЛП. Документ не поддержали в 1-м чтении. Повторное голосование 17 ноября тоже провалили. 17 ноября в зданием Верховной Рады активисты вступили в схватку с полицией. Участники акции хотели, чтобы обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП перенесли.