Картофель дешевеет: назвали причины

В этом году картофель стоит в 2-2,5 раза дороже, чем в прошлом году. Фото: Depositphotos

Картофель начал дешеветь. В опте стоит 7-9 грн/кг. Цены в среднем упали на 25%.

"В конце прошлой недели снижение цены происходило в основном за счет увеличения импорта картофеля с Белоруси. С начала этой тенденция к снижению цены существенно усилилась из-за увеличения предложения отечественного картофеля. Поздние сорта собирают во всех регионах", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, передает "Інфо-Шувар".

С начала лета картофель стоил рекордно дорого - в 2-2,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Пока цены остаются высокими. Они могут снизиться еще.

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"Импортерам и украинским производителям приходится конкурировать на рынке еще с картошкой от населения. Частные домохозяйства тоже решили заработать на высоких ценах", - добавляет Гетьман.

В Польше цены в 2 раза выше, чем в прошлом году. Картофель подорожал из-за экстремальных погодных условий в конце весны и в начале лета.

В прошлом году картофель продавали по 3,5-4,5 грн/кг. Цены начали падать в конце августа. Дешевле всего картофель стоил в октябре - 2,5-3,5 грн/кг. Со второй половины ноября картофель начал снова дорожать. Дороже всего - 10-12 грн/кг, стоил в начале мая 2019-го.