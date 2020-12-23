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среда, 23 декабря 2020 12:33

"Карантинная" помощь ФЛП: деньги получили уже более 280 тыс. человек

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&quot;Карантинная&quot; помощь ФЛП: деньги получили уже более 280 тыс. человек
Деньги получили 280 300 человек на сумму 2 242,8 млн грн. Фото: pexels.com

Пенсионный фонд начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям в размере 8 тыс. грн.

За 1-й день осуществления выплат, деньги получили 280,3 тыс. человек на сумму 2 млрд 242,8 млн грн, рассказывает Пенсионный фонд в Facebook.

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22 декабря началась выплата материальной помощи ФЛП, деятельность которых ограничена вследствие усиленного карантина. Предприниматели могут подать заявление на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи до 31 декабря. Услуга доступна на портале и в приложении "Дия".

Больше всего заявок для участия в программе "Помощь работодателям до 8 тыс. грн" подали специалисты, работающие с транспортом, в тяжелой и легкой промышленности, строительстве.

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