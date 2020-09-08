Камер автоматической фиксации нарушений ПДД станет больше

В следующем году в МВД планируют закупить еще около 250 камер. Фото: unsplash.com

До конца 2020 года на автострадах планируют установить 220 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

"Мы увеличиваем количество камер. Уже провели тендер на закупку еще 220 устройств. Сейчас работает 50", - говорит заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, по плану, до конца года должно поступить 220 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, пишет Finance.ua.

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В следующем году в МВД планируют закупить еще около 250 камер. Все устройства установят на наиболее аварийно опасные, скоростные участки движения.

С 1 июня патрульная полиция вынесла 833 949 постановлений за превышение скорости, которые зафиксировала автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ПДД. 645,5 тыс. штрафов уже оплатили.