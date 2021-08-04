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суббота, 07 августа 2021 21:10

Какую зарплату получали украинцы в июле

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Какую зарплату получали украинцы в июле
Больше всего новых вакансий в июле предлагали в сферах розничной торговли, государственного сектора, промышленности и производства. Фото: pixabay.com

В июле в Украине работодатели преимущественно платили работникам зарплату в размере 11-15 тыс. грн. В то же время большинство украинцев в резюме указывали, что готовы трудиться за 8-13 тыс. грн в месяц.

В целом, в июле средняя зарплата украинцев составляла 12 тыс. грн. Кроме денег работодатели предлагали бонусы и премии, обучение, организовывали корпоративы, предоставляли скидки, гарантировали регулярный пересмотр зарплат и офис у метро, ​​свидетельствуют данные Прозора Работа.

Больше всего новых вакансий в июле предлагали в сферах розничной торговли, государственного сектора, промышленности и производства, оптовой торговли, IT. В то же время по количеству резюме лидировали сферы торговли, административного персонала, начало карьеры, продаж, логистики.

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Наиболее востребованными среди работодателей стали продавцы, менеджеры по продажам, водители на авто фирмы. Украинцы также преимущественно хотели работать продавцами, менеджерами по продажам и продавцами непродовольственных товаров.

В Украине 52,5% работодателей считают, что ввести четырехдневную рабочую неделю возможно. В то же время 47,5% говорят, что такая идея нереалистична для нашей страны.

71,3% работодателей согласны перейти на новый рабочий график для эксперимента. Однако 28,7% не готовы даже попробовать работать следующим образом. Объясняют, что деятельность их компаний не подходит для такого формата работы. Это уменьшит доходы компании и контроль за работой сотрудников, свидетельствуют результаты опроса Jooble.

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