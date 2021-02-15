Какую сумму компенсируют украинцам за электроотопление

Поставщикам универсальных услуг уже перечислили средства, которые поступят на личные счета потребителей. Фото: unsplash

Средний размер компенсации за электроотопление составит 564 грн.

Средства получат 571,6 тыс. потребителей, передает слова министра социальной политики Марины Лазебная "Укринформ".

По ее словам, поставщикам универсальных услуг уже перечислили средства, которые поступят на личные счета потребителей. Она добавила, что такие выплаты будут осуществлять 3 месяца подряд до 15 числа.

"Поскольку было важно поддержать людей и сделать это быстро, мы пока сняли эти деньги с программы субсидий. У нас было 36,6 миллиарда гривен, 1,4 миллиарда гривен отдали на эту программу, но программа субсидий тоже пока обеспечена. Главное для нас - пройти отопительный сезон, а затем будем видеть и корректировать", - говорит Лазебная.

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Она напомнила, что из-за отмены льготного тарифа на электроэнергию компенсацию выплатят 3 категориям:

- тем, у кого жилые помещения оборудованы электроотопительными установками,

- людям, у которых централизованное отопление отключено и дома негазифицированные,

- детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи.

Кабинет министров разрешил государственное регулирование цен на электроэнергию в Украине. Для этого правительство внесло ее в список социально значимых товаров.