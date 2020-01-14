Какую сезонную работу предлагают в Украине: топ-5 вакансий

На горнолыжные курорты нужны горничные, хозяйственники, официанты. Фото: skitours.com.ua

Предложения зимней сезонной работы есть во всех областях Украины. Больше всего вакансий на горнолыжных курортах Западной Украины (Поляниця, Буковель, Яремче, Славське, Драгобрат).

Самые популярные вакансии - горничная, хозяйственник, официант. Предлагают зарплату от 6 до 11 тыс. грн. В большинстве предложений в соцпакет входят бесплатное проживание и питание, передает The Point.

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Много вакансий для упаковщиков на кассе, специалистов по сортировке договоров в банке. Можно попробовать себя в качестве помощника менеджера по персоналу.

Также уже появились предложения сезонной работы на лето. В частности, приглашают горничных на базы отдыха у моря. Обещают платить 11 тыс. грн. Массажистам предлагают 15 тыс. грн, администратору веревочного парка - 6500.

Вакансия продавца в прошлом году стала наиболее популярной среди рабочих специальностей. Работодатели разместили более 25 тыс. объявлений о поиске продавцов. Предлагают в среднем зарплату 8 тыс. грн.