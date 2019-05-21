Какую работу украинцы ищут за рубежом

Украинцы массово едут работать за границу. Так, после введения безвизового режима со странами ЕС количество резюме соискателей, готовых к переезду, выросло в 4 раза.
За рубежом украинцы преимущественно ищут работу в сфере домашнего персонала. За последний год количество таких резюме выросло в 4,44 раза по сравнению с периодом с мая 2016-го до мая 2017 года, пишет hh.ua.
Также востребованы рабочие профессии или работа на производстве.
В основном работу за рубежом ищут граждане в возрасте от 19 до 30 лет.
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Менее популярным среди поисковиков становится полный рабочий день.
Так, в Германию хотят поехать 30% украинцев, которые когда-либо работали за границей. В Польшу - 30%. Это связано с территориальной близостью страны, похожим языком и культурой. Кроме того, украинские заробитчане в Польше имеют право работать сверхурочно. Работодатели предоставляют им бесплатное жилье, помогают оформить документы.
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