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вторник, 21 мая 2019 21:10

Какую работу украинцы ищут за рубежом

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Украинцы массово едут работать за границу. Так, после введения безвизового режима со странами ЕС количество резюме соискателей, готовых к переезду, выросло в 4 раза.

За рубежом украинцы преимущественно ищут работу в сфере домашнего персонала. За последний год количество таких резюме выросло в 4,44 раза по сравнению с периодом с мая 2016-го до мая 2017 года, пишет hh.ua.

Автор: hh.ua
  Украинцы массово едут работать за границу.
Украинцы массово едут работать за границу.

Также востребованы рабочие профессии или работа на производстве.

Автор: hh.ua
  Работу преимущественно ищут граждане от 19 до 30 лет.
Работу преимущественно ищут граждане от 19 до 30 лет.

В основном работу за рубежом ищут граждане в возрасте от 19 до 30 лет.

Автор: hh.ua
  Падает интерес к графику с полным рабочим днем.
Падает интерес к графику с полным рабочим днем.

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Менее популярным среди поисковиков становится полный рабочий день.

Так, в Германию хотят поехать 30% украинцев, которые когда-либо работали за границей. В Польшу - 30%. Это связано с территориальной близостью страны, похожим языком и культурой. Кроме того, украинские заробитчане в Польше имеют право работать сверхурочно. Работодатели предоставляют им бесплатное жилье, помогают оформить документы.

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Дата
21
мая

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