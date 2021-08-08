Какую работу предлагают украинцам: подборка вакансий

Летом увеличивается количество предложений работы по сбору ягод и фруктов. Фото: pixabay.com

В августе работодатели активно публикуют вакансии сезонной работы. Это прекрасная возможность получить новый опыт, пожить в другом городе и заработать денег.

Бармен-официант

Гостиничная компания в Кропивницком предлагает работу бармену-официанту. Кандидату обещают официальное оформление, конкурентную зарплату, возможность учиться. Проживание и питание на время работы за счет работодателя, пишет The Point.

Аниматор

Креативная студия в Одессе ищет в команду аниматора. Опыт работы не нужен, проводится обучение. Нужно одеваться в живую статую и фотографироваться с туристами. Костюмы и грим предоставляет работодатель. Зарплата состоит из процента от кассы и выплачивается ежедневно.

Шеф-повар на фаст-фуд

Ресторанный комплекс в Бердянске ищет шеф-повара с опытом работы на берегу моря. Обещают высокую заработную плату.

Менеджер по туризму

В столицу в туристическое агентство нужен специалист. Ищут человека с опытом работы в туризме от одного года, знанием популярных туристических направлений и особенностей курортов, опытом работы с системами бронирования. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, уютный офис в центре, обучение и скидки на туры.

Гид-экскурсовод

Турагентство в Киеве ищет человека со знанием английского и украинского языка, истории столицы, отсутствием страха перед выступлениями. Нужно проводить туры для иностранных и местных туристов.

Вожатый-преподаватель в летний лагерь со знанием английского языка

Одесская школа иностранных языков ищет вожатых для летнего языкового лагеря. Нужна активная и креативная личность, которая знает английский, учится в университете и хочет работать летом. После окончания летнего сезона есть возможность продолжить работать в языковой школе в должности преподавателя. Работодатель гарантирует своевременную выплату зарплаты, возможность усовершенствовать английский и доброжелательный коллектив.

Специалист по полевым агрономическим исследованиям



Международная компания ищет специалиста с высшим агрономическим образованием, знанием английского и опытом работы от двух лет в области сельскохозяйственных исследований или агротехнике. Нужно быть готовым к командировкам по Украине. Офис расположен в Житомирской области. Компания предлагает официальное оформление, социальные гарантии, служебный автомобиль и мобильную связь, спецодежду, медицинскую страховку, бесплатные обеды.

Озеленитель, ландшафтный дизайнер

Торгово-производственная компания в Запорожье приглашает на работу человека с агрономическим образованием. Предлагает официальное трудоустройство, социальные гарантии, жилье на время работы.

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Реализатор мороженого

В Кирилловку нужны продавцы мороженого и молочных коктейлей. Ищут трудолюбивых, порядочных и ответственных. Обещают зарплату 9-15 тыс. грн. Работодатель предоставляет жилье.

Сборщик-расфасовщик грибов

Компания в Черкассах, которая специализируется на выращивании элитных грибов, открыла вакансию. Опыт работы не важен. Работать нужно 5 дней в неделю с 8.00 до 18.00. Работодатель обещает официальное оформления, своевременную оплату труда.

Сборщик ягод

Производитель ягод приглашает на работу в Бердичев. Нужно собирать малину, голубику, смородину. Работать придется с 06.00 до 14.00.

В июле в Украине работодатели преимущественно платили работникам зарплату в размере 11-15 тыс. грн. В то же время большинство украинцев в резюме указывали, что готовы трудиться за 8-13 тыс. грн в месяц. В целом, в июле средняя зарплата украинцев составляла 12 тыс. грн. Кроме денег работодатели предлагали бонусы и премии, обучение, организовывали корпоративы, предоставляли скидки, гарантировали регулярный пересмотр зарплат и офис у метро, ​​свидетельствуют данные Прозора Работа.