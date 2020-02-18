Какую пенсию может заработать украинец в Польше

Минимальная пенсия в Польше составляет 7560 грн pixabay.com

Украинец, который уехал в Польшу и работает там официально, может претендовать на пенсию, рассказал Gazeta.ua консультант Сергей Дядечко.

"Между Украиной и Польшей действует соглашение. Стаж в одной из стран может быть учтен в другом для начисления пенсии. Учет происходит по принципу 1 к 1. Однако, если вы планируете идти на пенсию в Польше по возрасту, то стаж не имеет значения", - говорит Дядюшка.

По польским законам, такое правило актуально только для лиц, родившихся до 1.01.1949.

"Для других украинцев пенсия будет начисляться по-другому. Все, что вы перечислили в пенсионный фонд за время работы в Польше, будет разделено на среднюю продолжительность жизни. Параметр "средней продолжительности" публикуется ежегодно, и может варьироваться. Это соответственно влияет на размер пенсии", - добавляет эксперт.

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Учет украинского стажа может быть не нужен, если размер польской пенсии будет покрывать минимум. При выплатах меньше минимальных, можно рассчитывать на доплаты за период работы на украинских предприятиях. Но в размере, установленном законодательством Украины. Оформлять перевод украинской пенсии в Польше необходимо через польский пенсионный фонд (ZUS).

"Иностранец сообщает в ZUS о необходимости получать украинскую пенсию на польский банковский счет. Подается специальное заявление, предоставляются документы об украинском стаже, реквизиты счета. ZUS сам урегулирует вопрос перевода пенсии", - говорит Сергей Дядечко.

Главным условием получения пенсии является проживание в Польше. Межгосударственные двусторонние договоренности. Стаж работы в Польше учитывается и Украиной.

Минимальная пенсия в Польше составляет 7560 грн. Есть граждане, которые получают более 100 тыс. грн. Размер пенсии зависит не только от стажа и уплаты взносов, также от начального капитала и страхования в общей системе добровольного пополнения собственных пенсионных счетов.