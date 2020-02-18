Какую пенсию может заработать украинец в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 765
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 936
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
5 Просмотров: 5409
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2448
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 936
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1413
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2268
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2466
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5382
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4428
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 765
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 936
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 981
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2547
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1224
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 63
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
вторник, 18 февраля 2020 18:25

Какую пенсию может заработать украинец в Польше

  Комментировать
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
Минимальная пенсия в Польше составляет 7560 грн pixabay.com

Украинец, который уехал в Польшу и работает там официально, может претендовать на пенсию, рассказал Gazeta.ua консультант Сергей Дядечко.

"Между Украиной и Польшей действует соглашение. Стаж в одной из стран может быть учтен в другом для начисления пенсии. Учет происходит по принципу 1 к 1. Однако, если вы планируете идти на пенсию в Польше по возрасту, то стаж не имеет значения", - говорит Дядюшка.

По польским законам, такое правило актуально только для лиц, родившихся до 1.01.1949.

"Для других украинцев пенсия будет начисляться по-другому. Все, что вы перечислили в пенсионный фонд за время работы в Польше, будет разделено на среднюю продолжительность жизни. Параметр "средней продолжительности" публикуется ежегодно, и может варьироваться. Это соответственно влияет на размер пенсии", - добавляет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине обещают создать миллион новых рабочих мест

Учет украинского стажа может быть не нужен, если размер польской пенсии будет покрывать минимум. При выплатах меньше минимальных, можно рассчитывать на доплаты за период работы на украинских предприятиях. Но в размере, установленном законодательством Украины. Оформлять перевод украинской пенсии в Польше необходимо через польский пенсионный фонд (ZUS).

"Иностранец сообщает в ZUS о необходимости получать украинскую пенсию на польский банковский счет. Подается специальное заявление, предоставляются документы об украинском стаже, реквизиты счета. ZUS сам урегулирует вопрос перевода пенсии", - говорит Сергей Дядечко.

Главным условием получения пенсии является проживание в Польше. Межгосударственные двусторонние договоренности. Стаж работы в Польше учитывается и Украиной.

Минимальная пенсия в Польше составляет 7560 грн. Есть граждане, которые получают более 100 тыс. грн. Размер пенсии зависит не только от стажа и уплаты взносов, также от начального капитала и страхования в общей системе добровольного пополнения собственных пенсионных счетов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какую пенсию может заработать украинец в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Серийный убийца задушил 49 женщин

Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

Разведчица начала сливать секретные документы

У крестьян начали отбирать землю

Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Вышла повесть о рабе-беглеце

Президент побыл на посту 45 минут

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 34299
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 29403
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 27487
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 20799
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 17155
Экономика
СНБО утвердил оборонный госзаказ на три года
СНБО утвердил оборонный госзаказ на три года
Назвали топ-5 подарков на День влюбленных: неожиданные товары
Назвали топ-5 подарков на День влюбленных: неожиданные товары Просмотров: 252
Газ подешевеет – министр энергетики сделал неожиданное заявление
Газ подешевеет – министр энергетики сделал неожиданное заявление Просмотров: 873
Нацбанк пообещал рекордные ставки по ипотечным кредитам
Нацбанк пообещал рекордные ставки по ипотечным кредитам Просмотров: 504
Что грозит украинской экономике - мнение эксперта
Что грозит украинской экономике - мнение эксперта
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
5
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
4
Зеленский не будет капитулировать - Портников
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
3
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
Голосов: 23248
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua