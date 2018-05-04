Какую денежную помощь получат ветераны в мае

Разовая денежная помощь будет зависеть от категории получателя. Фото: Depo.Суми - Depo.ua

В Украине до 5 мая ветераны получат разовую денежную помощь.

Выплаты получат участники боевых действий, к которым приравняли и пострадавших на Майдане. Также инвалиды и участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной. Пособие выплатят тем, на кого распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Также жертвы нацистских преследований, сообщили в пресс-службе Министерства соцполитики.

Пособие будет зависеть от категории получателя. Так, лица с инвалидностью I группы вследствие войны и признанные лицами с инвалидностью узники концентрационных лагерей, кому на момент заключения не исполнилось 14 лет, получат 3 685 грн, II группы - 3 265 грн, III группы - 2 845 грн.

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Участникам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей выплатят 1 265 грн. 3 685 грн получат лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Членам семей погибших в результате войны, жертвам нацистских преследований выплатят 630 грн. Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, которых насильно вывезли на принудительные работы - 525 грн.

В Украине предложили создать Министерство по делам ветеранов. Ожидается, что новое ведомство будет заниматься соцзащитой участников боевых действий.