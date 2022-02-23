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среда, 23 февраля 2022 16:20

Какую цену платит мировая экономика за военную агрессию РФ

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Какую цену платит мировая экономика за военную агрессию РФ
Вторжение России в Украину уже приносит ущерб мировой экономике. Фото:slovoidilo

Угроза вторжения России оказывает влияние на нестабильность акций западных компаний. Даже тех, кто не имеет никакого отношения ни к Украине, ни к РФ.

Вторжение России в Украину не выгодно никому, ведь приносит ущерб мировой экономике, тормозя ее восстановление от коронакризиса, пишет "Украинская правда".

Новости о конфликте на востоке Украины несколько месяцев не сходят с первых страниц ведущих международных СМИ.

Страх, что в центре Европы могут произойти масштабные военные действия с 1945 года, влияет на поведение инвесторов не только в Европе, но и в мире.

В частности, начался отток инвестиций иностранных компаний в так называемые активы-хранилища. В частности, цены на золото пересекли отметку в $1 900 за тройскую унцию – впервые с мая 2021 года.

С последующим обострением отношений между мероприятием и РФ ситуация на рынках может значительно ухудшиться. Россия может превратиться в своеобразный источник "токсичных активов".

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Ранее РФ привлекала множество кредитов за границей.

Так, французские финансовые учреждения имеют действующие кредитные соглашения с российскими контрагентами на $24,2 млрд, австрийские – на $17,2 млрд, американские – на $16 млрд, немецкие – на $8,8 млрд.

А, например, британская BP владеет 19,75% акций "Роснефти", Shell и Exxon активно вкладывались в нефтегазовые проекты РФ.

Теперь многие европейские компании могут пострадать от санкций.

После "признания независимости" ОРДЛО рухнули российские фондовые индексы.

Акции "Роснефти" обвалились почти на 20%. С начала года компания потеряла 30% капитализации. Владельцы акций "Газпрома" стали беднее на 16%, продовольственной группы "Магнит" и банка ВТБ – на 15%.

Несмотря на всеобщее падение капитализации российских энергетических компаний, бюджет РФ в целом выигрывает от новой волны российской агрессии благодаря росту цен на ключевые статьи экспорта страны.

Цены на нефть марки Brent 22 февраля приблизились к отметке в $100 за барр. Если верить аналитикам, это еще не предел.

Аналитики убеждены, что фактор войны в Украине является определяющим на нефтяном рынке.

В Bank of America прогнозируют, что в зависимости от силы, с которой будет развиваться конфликт между Украиной и Россией, стоимость нефти может вырасти на $5-20 за барр. В то же время, если удастся достичь деэскалации, то нефть подешевеет на $2-4.

"По причине роста цен на газ и нефть возрастут цены и на электроэнергию, ведь газ используется как топливо на многих европейских электростанциях.

Дорогое электричество может снизить рентабельность или даже спровоцировать приостановку производства стали, нефтепродуктов, цемента, удобрений и других энергоинтенсивных продуктов.

Соответственно, дальше по цепочке могут пострадать транспортный сектор, строительство и сельское хозяйство", считают эксперты.

Дальнейшее обострение ситуации может свести на нет попытки правительств восстановить мировую экономику после коронакризиса.

Рост цен на энергоносители и продовольствие будут влиять на инфляцию в большинстве стран мира.

Ситуацию с инфляцией подогревают и угрозы ЕС ввести санкции, которые "закроют доступ России к европейской экономике".

Чтобы умерить инфляцию, центробанкам придется ускорить плановый процесс повышения учетной ставки. Это может окончиться не только падением цен на акции всех секторов экономики, но и экономическим спадом.

22 февраля российский фондовый рынок упал более чем на 9%. Курс доллара после незначительной коррекции приблизился к 81 руб. и продолжает рост. Евро преодолело отметку 91 руб.

Таким падением рынок отреагировал на признание РФ так называемых ЛДНР и отправку войск в ОРДЛО.

Рубль вышел во главу угла по волатильности среди мировых валют на фоне роста геополитического напряжения. Российская валюта обошла даже турецкую лиру, ранее пережившую рекордный обвал.

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Дата
23
февраля

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