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среда, 18 июля 2018 10:35

Какой регион больше всего повлиял на рост экономики Украины

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Киев стал городом, который внес больше всего в динамику роста ВВП Украины. С 2013-го по 2017-й взнос составил 0,34 п п.

"Общий темп роста реального ВВП страны в 2017 году по сравнению с докризисным 2013 годом составил 88,4%. За этот период, без учета Крыма, Украина потеряла 11,6% в количественном выражении произведенных товаров и оказанных услуг", - написал в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Автор: Facebook
  Лучше всего на экономику Украины повлиял Киев, Винницкая и Одесская области.
Лучше всего на экономику Украины повлиял Киев, Винницкая и Одесская области.

По его данным, к потерям 6,9 п п привела Донецкая обл. Луганская обл - до 2,63 п п. Также на снижение реального ВВП Украины повлияла Днепропетровская обл - 1,34 п п.

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Больше всего на рост экономики повлиял Киев (0,34 п п), Винницкая (0,24 п п) и Одесская (0,22 п п) области.

"Теперь можно четко понять, как каждая территориальная единица повлияла на изменение реального ВВП Украины без учета АР Крым", - подытожил Владимир Компаниец.

Международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз инфляции в Украине на 2018 год - с 8,7% до 8,9%. Но улучшило на 2019 - с 8% до 7,5%. По подсчетам МВФ, инфляция в Украине в 2018 году составит 11% вместо ранее прогнозируемых 10%. В 2019 году она снизится до 10%.

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