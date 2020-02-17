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понедельник, 17 февраля 2020 16:47

Какой банк выдал больше всех дешевых кредитов предпринимателям

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Какой банк выдал больше всех дешевых кредитов предпринимателям
Укргазбанк стал банком, который выдал первый кредит в рамках госпрограммы. Фото: poland2day.com

Программа доступных кредитов для предпринимателей действует 2 недели. За это время бизнесу под низкие проценты выдали 27 млн ​​грн.

Дешевые кредиты пока выдают 4 банка - Приватбанк, Ощадбанк, Укрексмибанк и Укргазбанк. Финучреждения заключили договора с Фондом развития предпринимательства, сообщили в Кабмине.

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Больше всего доступных кредитов выдал Укргазбанк - 13 шт. Еще 172 заявки находятся на рассмотрении. В то же время Укргазбанк был банком, который выдал первый кредит в рамках госпрограммы.

Один кредит выдал Ощадбанк, на рассмотрении - около 100 заявок. Приватбанк рассматривает 1220 заявок, а Укрэксимбанк - 10 заявок.

Доступные кредиты будут выдавать малому и среднему бизнесу под 5%, 7% и 9%. Из госбюджета на эту программу выделили 2 млрд грн. Также создали Фонд развития предпринимательства.

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