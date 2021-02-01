Какого курса доллара следует ждать на этой неделе

Официальный курс, устанавливаемый НБУ, с прошлого понедельника вырос с 28,16 до 28,19 грн. Фото: unsplash

Эксперты ожидают, что через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,1 грн. Наличный в банках - останется вблизи 28,1 - 28,3 грн.

За прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. Официальный курс, устанавливаемый НБУ, с прошлого понедельника вырос с 28,16 до 28,19 грн, говорит аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 28,10 - 28,11 к 28,04 - 28,05.

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"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю не изменились и остаются на уровне в 28,00 - 28,20 грн. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке", - добавил аналитик.

Нацбанк Украины отменил ряд ограничений, в частности снял запрет для клиентов-юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард".