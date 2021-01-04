Какого курса доллара ожидать украинцам: прогноз аналитика

С прошлого понедельника официальный курс доллара США снизился с 28,35 до 28,27 грн. Фото: unsplash

На этой неделе стоит ожидать незначительного роста курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный в банках - около 28,3 - 28,5 грн, сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, с прошлого понедельника официальный курс доллара США снизился с 28,35 до 28,27 грн.

По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 28,29 - 28,32 грн до 28,33 - 28,36 грн.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,15 - 28,40 грн до 28,19 - 28,50 грн. При этом спред между средними продажей и покупкой расширился с 0,9% до 1,1% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой", - говорится в сообщении.

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Аналитики Bank of America допускают укрепление гривни до 26 - 26,5 грн в первом квартале 2021 года благодаря возвращению нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа. Согласно отчету инвестбанка, основными драйверами для притока денег нерезидентов являются прогресс в программе МВФ и общий оптимизм на рынках.

Аналитики BofA считают, что нерезиденты могут восстановить свой портфель ОВГЗ к докризисным $ 5 млрд с нынешних $2,6 млрд.

"При отсутствии новых негативных тенденций такой приток капитала может стать ключевой поддержкой для гривны в 2021 году. При этом рост покупок валюты Нацбанком должен воспрепятствовать возможному укреплению гривны заметно выше 26 грн в первом квартале и оправдывает прогноз инвестбанка среднегодового курса в 27 грн в 2021 году", - говорится в сообщении.

В 2020 году гривна обесценилась относительно доллара на 19,33% - на 4 грн 58 коп. То есть с 23,69 до 28,27 грн/$ по официальному курсу НБУ.