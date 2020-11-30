Какого курса доллара и евро ожидать в декабре: прогноз эксперта

По итогам ноября гривна оказалась достаточно стабильной к доллару. Фото: unsplash

Ожидания возобновления сотрудничества с МВФ может поддержать гривну в среднесрочной перспективе.

Об этом сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,9 - 29 грн, евро - в диапазоне 33,3 - 34,6 грн. Впрочем, курс евро чуть менее предсказуем, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары EURUSD на мировом рынке", - говорит эксперт.

По его словам, по итогам ноября гривна оказалась достаточно стабильной к доллару, но заметно снизилась по отношению к евро. Официальный курс доллара, установленный НБУ, вырос за месяц с 28,44 грн до 28,47 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook запускает собственную криптовалюту

Эксперт объясняет, что официальный курс европейской валюты вырос за это время с 33,30 грн до 33,96 грн. Примерно такую ​​же динамику показали за месяц курсы наличного рынка.

"Столь стремительный рост евро по отношению к гривне при почти неизменном курсе доллара связан с ростом самого евро на мировом рынке. Так, валютная пара EURUSD выросла за месяц с 1,17 до 1,19, вернувшись к уровням самого начала сентября", - говорит Вадим Иосуб.

Он объясняет, что по сравнению с октябрем рост доллара замедлился, а евро, наоборот, ускорился. Месяцем ранее эти валюты выросли на 0,49% и на 0,51% соответственно.

Проект государственного бюджета на 2021 год в Верховной Раде планируют рассмотреть на внеочередном заседании на следующей неделе.