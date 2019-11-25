Какое мясо подорожало больше всего

В течение 2017-2018-х больше всего подорожала свинина. Фото: Depositphotos

В Украине за два года подорожали все виды мяса.

Куриная тушка 2017-го в среднем выросла на 33% - до 48,58 грн/кг. В 2018 году - на 9%. Килограмм стоил 56,18 грн, сообщил Антимонопольный комитет Украины.

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Свинина за два года добавила 55% к цене. За килограмм в 2018-м надо было отдать 113,08 грн.

На 28% в 2017 году выросла цена на говядину - до 101,88 грн/кг. В прошлом году мясо подорожало на 9% - до 122,63 грн/кг.

В октябре продукты подорожали на 0,6%. Выросла в цене молочная продукция, мясо. Менее доступным стал хлеб из-за повышения мировых цен на зерно. Пшеничный хлеб подорожал на 1,7%, ржаной - на 1,4%. Батон прибавил 1,3%. Лидером стала гречка - плюс 31,3% к цене. На 7,8% подешевели яблоки. На 0,7% - сахар.