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понедельник, 14 февраля 2022 14:00

Каким будет курс гривны – прогнозы банкиров

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Каким будет курс гривны – прогнозы банкиров
Фото: Укринформ

Есть три основные причины ослабления гривны. Об этом в комментариях Gazeta.ua сказали эксперты. Если война не начнется, НБУ сможет удержать курс в коридоре 28-29 грн за доллар, считают они.

После того, как на выходных Вашингтон заявил, что ожидает вторжения России в Украину 16 февраля, в понедельник курс гривны ожидаемо начало лихорадить.

Утренние обменники начали торговать по 29,20 при спреде в 50 копеек, межбанк взлетел до 28,5 гривен.

НБУ утром продал первые 30 млн долларов по 28,30 гривен. К 12:00 котировки продолжают проседать благодаря массированной интервенции Нацбанка. Объем сделок уже превысил 260 млн долларов.

Мы опросили банкиров, какого курса гривни ожидают они и какие причины девальвации по их мнению самые главные.

Сейчас экономические факторы не имеют значения и фактически никак не влияют на курс. Более того – никаких экономических причин для девальвации гривни нет", – рассказывает в комментарии Gazeta.ua вице-президент Ассоциации украинских банков, президент Украинской ассоциации платежных систем Галина Хейло.

По ее мнению, курс доллара не будет снижаться до тех пор, пока не произойдет снижение эскалации.

Нерезиденты продолжают выход из украинских облигаций и не только из-за слухов об агрессии, но и из-за предстоящей смены политики ФРС США

Глава Наблюдательного Совета АО "Европромбанк" Виталий Романчукевич в комментарии Gazeta.ua подтверждает, что эвакуация посольств и консульств, остановка полетов в Украину ведущих авиакомпаний стали основным драйвером падения курса гривны.

"Нерезиденты продолжают выход из украинских облигаций и не только из-за слухов об агрессии, но и из-за предстоящей смены политики ФРС США уже в марте этого года. Сегодня как раз проходит внеочередное и закрытое заседание ФРС США. Основной вопрос повестки дня, что делать с инфляцией и как противостоять ее росту", - рассказывает Романчукевич.

В то же время, он высказывает мнение, что Нацбанк сейчас справится с ситуацией и регулярно будет проводить валютные интервенции для выравнивания спроса и предложения на межбанке.

Романучкевич призывает клиентов и граждан не поддаваться панике и не наступать на те же курсовые грабли.

"Помните, что расшатывание валютного рынка в январе привело к росту курса гривны за доллар США до отметки 29. И как быстро все стихло и рынок успокоился с возвратом к уровням 28 гривен и даже ниже", - напоминает он.

Станислав Лисянский, начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса Банка Альянс в комментарии Gazeta.ua рассказывает, что, учитывая информационный фон и напряжение в геополитике, говорить об укреплении национальной валюты пока не приходится.

"С понедельника наблюдается резкое ослабление гривны по отношению к доллару США, что вызвано негативными настроениями участников рынка. Национальный банк Украины активно проводит интервенции на межбанковском рынке и сглаживает чрезмерные колебания курса. Однако по отношению к прошлой неделе гривна все-таки подешевела до уровня 28,5 за доллар", - рассказывает Лисянский.

Еще один фактор, кроме военного, который оказывает давление на курс гривны - приближение срока уплаты налогов юридическими лицами.

Эксперт указывает еще один фактор, кроме военного, который оказывает давление на курс гривны - приближение срока уплаты налогов юридическими лицами.

"Впрочем, курс гривни останется на уровне 28,40-28,65 в течение недели благодаря активным интервенциям Национального банка Украины и снижению влияния внешнеполитических факторов. Экономическая конъюнктура положительна для национальной валюты Украины. Стоимость основных экспортных товарных групп остаются на высоком уровне. Поступления экспортной выручки остаются стабильными, таким образом, при снижении внешнеэкономического напряжения мы сможем наблюдать стабилизацию рынка и укрепление национальной валюты, но вряд ли на этой неделе", - считает Лисянский.

"Ожидаем, что гривна продолжит ослабевать под влиянием покупателей. Эмоциональность движения делает невозможным оценку горизонта колебаний, однако учитывая наличный рынок и пики января можно ожидать движение в зону 29 грн за доллар. Единственным крупным продавцом валюты сейчас является НБУ, который будет интервенциями пытаться сгладить падение. этого, ужесточение резервирования будет сдерживать банки от проведения спекулятивных операций", - прогнозирует глава Analytic Content Group в Libertex Андрей Шевчишин.

Таким образом, опрошенные эксперты сходятся во мнении, что после того, как информационная волна российской угрозы спадет, курс стабилизируется в коридоре 28-29 гривен, а, возможно, и ниже 28-ми. Впрочем, гривна находится в заложниках геополитических факторов, а потому будет испытывать постоянное давление и в дальнейшем.

Тем временем мировые рынки в понедельник продемонстрировали падение. В CNN это объясняют обеспокоенностью инвесторов потенциальным вторжением России в Украину. Европейские фондовые рынки открылись резким понижением в понедельник, немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли 3%. Британский FTSE-100 снизился на 2%. Данные приведены по состоянию на 12 часов по Киевскому времени. Азиатские рынки завершили сессию в понедельник в красном цвете.

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