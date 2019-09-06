Каким будет курс доллара в сентябре

Раньше октября существенно снижаться национальная валюта не начнет. Фото: Апостроф

В сентябре курс доллара имеет все шансы удержаться ниже 26 грн, рассказал Gazeta.ua аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Видим крайне низкий спрос на долларовую ликвидность на украинском межбанке. Это отражается в слабом росте курса доллара. Кроме того, потребительские настроения и ожидания относительно будущего экономики за последние 6 лет находятся на пиковых отметках. Поэтому и ожидания относительно роста курса также снижаются", - объясняет аналитик.

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По его словам, у населения нет панических настроений. Люди не скупают массово доллары.

"Гривна может подешеветь из-за дальнейшего снижения учетной ставки Нацбанка. Тогда доходность и привлекательность украинских ОВГЗ упадет. Сейчас они формируют спрос на гривну. В таком случае до конца сентября курс составит 25,8 гривен за доллар. Но даже при таких условиях раньше октября существенно снижаться национальная валюта не начнет", - подытожил Максим Пархоменко.

Нацбанк с 6 сентября снизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых. Регулятор продолжает смягчать монетарную политику из-за ожидания замедления инфляции до 5%, сообщили в НБУ.