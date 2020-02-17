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понедельник, 17 февраля 2020 11:56

Каким будет курс доллара в обменниках на этой неделе

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Каким будет курс доллара в обменниках на этой неделе
В течение недели существенных изменений курса гривны к доллару не будет. Фото: Минфин

С прошлого понедельника официальный курс доллара, который установил Национальный банк, снизился с 24,54 грн до 24,45 грн.

"По данным Нацбанка, текущий курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике. Еще в 2015-м регулятор отказался от фиксированного курса и ввел гибкое курсообразование. Оно выступает главным предохранителем от накопления дисбалансов в экономике. В то же время НБУ не тратит международные резервы на поддержку искусственного курса гривны, а сглаживает чрезмерные курсовые колебания", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, в течение недели существенных изменений курса гривны к доллару не будет.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 гривен. Наличный в банках будут продавать по 24,3-24,5 гривен", - добавляет аналитик.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.

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