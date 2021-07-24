Каким будет курс доллара в ближайшие дни. Аналитик дал прогноз

На этой неделе прогнозируют снижение курса доллара. Фото: pexels.com

Курс доллара до конца июля снизится с 27,2 до 27 грн/$.

Об этом заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает "Обозреватель".

"В ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться за неделю около 27,1 грн. Наличный доллар будет торговаться вблизи 27,0/27,2 грн", - спрогнозировал эксперт.

На всех сегментах валютного рынка курс доллара к гривне снизился на 0,2-0,4%.

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"Укрепление гривны ускорилось в четверг. Этому способствовало повышение учетной ставки НБУ на 0,5 п.п. до 8% в ответ на ускорение инфляции. Дополнительным позитивом стала информация о доразмещении еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2029 году. Ориентировочную доходность размещения ждут на уровне 6,625%. Это меньше, чем доходность предыдущего, апрельского размещения, тогда она составила 6,875%", - добавил аналитик.

Национальный банк Украины на 23 июля установил курс доллара на уровне 27,19 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера. Евро подешевел на 3 коп. Стоит 32,03 грн. Курс российского рубля - 36 коп.