Каким будет курс доллара к концу сентября — прогноз

Укрепление гривны связано с благоприятной внешнеторговой конъюнктурой и уплатой бизнесом квартальных налогов. Фото:pixabay.com

В сентябре доллар может торговаться в диапазоне 26,6–27,1 грн, евро – 31,2–31,8 грн, рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари".

"В августе гривна вновь укрепилась как к доллару - девятый месяц подряд, с декабря прошлого года. Также к евро - четвертый месяц подряд, с мая. Впрочем, укрепление к доллару было весьма скромным. Судя по официальным курсам НБУ, доллар за месяц снизился с 26,8867 до 26,8601 гривен (-0,1%). Курс евро испытал более заметное давление, он за это же время снизился с 31,9239 до 31,6963 гривен (-0,7%)", - говорит аналитик.

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 5%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,8%.

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"Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в августе гривна заняла третье место, пропустив вперед молдовский лей и грузинский лари", - отметил Вадим Иосуб.

Укрепление гривны во многом связано с благоприятной внешнеторговой конъюнктурой и уплатой бизнесом квартальных налогов.

"Положительно сказалось и распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до $31,5 миллиардов. Это максимальное значение за девять лет", - добавил аналитик.

Национальный банк Украины на 3 сентября установил курс доллара на уровне 27,02 грн. Это на 2 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 7 коп. Стоит 32 грн. Курс российского рубля - 37 коп. Польский злотый подорожал на 1 коп. - до 7,1 грн.